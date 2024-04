Nürnbergs Coach warnt vor „breiter Brust“ von Kiel

Cristian Fiel - Trainer Cristian Fiel von 1. FC Nürnberg steht gestikulierend am Rand des Spielfelds. - Foto: Andreas Gora/dpa

Auf den 1. FC Nürnberg wartet ein dicker Brocken. Aufstiegskandidat Holstein Kiel ist zu Gast. In der Hinrunde konnten die Franken überraschen.

Nürnbergs Trainer Cristian Fiel hat seine Mannschaft vor dem kommenden Gegner Holstein Kiel gewarnt. Da komme ein Konkurrent „mit breiter Brust“, mahnte der Coach des fränkischen Fußball-Zweitligisten am Freitag. Die Kieler würden „sehr intensiv“ spielen und „vor Selbstvertrauen“ nur so strotzen. Kiel ist Tabellenzweiter und hat beste Chancen auf den direkten Aufstieg. „Wir müssen einen guten Tag erwischen“, sagte Fiel vor dem Heimspiel des 1. FC Nürnberg am Samstag (13.00 Uhr/Sky).

In der Hinrunde konnten die Nürnberger beim 2:0 überraschen. Personelle Probleme hat der „Club“-Trainer nicht. Im Sturm dürfte wieder Lukas Schleimer beginnen, der vor einer Woche beim 3:3 gegen Hertha BSC auch getroffen hatte.

