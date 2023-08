Nürnbergerin (83) stürzt am Wilden Kaiser fast 30 Meter felsigen Abhang hinunter

Die Nürnbergerin verunglückte in Tirol. −Symbolbild: PNP

Zu einem schweren Bergunfall ist es am Mittwochnachmittag am Wilden Kaiser in Tirol gekommen. Laut der Landespolizeidirektion ist eine 83-Jährige aus Nürnberg fast 30 Meter tief einen Abhang hinuntergerutscht und hat sich dabei mehrfach überschlagen.









Wie die Polizei meldet, ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr im Gemeindegebiet von Scheffau am Wanderweg Hintersteinersee. Die Frau rutschte dort auf dem Schotter seitlich weg und stürzte rückwärts etwa drei Meter den Abhang hinunter. Dort prallte sie mit dem Kopf und der Schulter gegen zwei kleinere Bäume.





Mehrfach überschlagen





Zwar versuchte sie noch, sich an den Bäumen festzuhalten, doch vergeblich. Die Frau rutschte fast 30 Meter tiefer den steilen Abhang mit Felsen und Ästen hinunter. Dabei überschlug sie sich mehrfach und prallte letztlich gegen einen Baum, an dem sie liegen blieb.



Durch den Absturz und den Aufprall wurde die Frau schwerer, aber laut Polizei nicht lebensbedrohlich, verletzt. Die Bergrettung kümmerte sich um die Seniorin. Sie kam mit dem Hubschrauber ins Bezirkskrankenhaus nach St. Johann.

− els