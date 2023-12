Nürnberger Toptalent Uzun auch gegen HSV „noch fraglich“

Can Uzun (r) - Paderborns Raphael Obermair (l.) und Nürnbergs Can Uzun kämpfen um den Ball. Nürnberg bangt weiter um den Einsatz seines Supertalents Uzun. - Foto: David Inderlied/dpa

Der 1. FC Nürnberg will einen erfolgreichen Schlusspunkt 2023 setzen. Der Hamburger SV ist aber ein gefährlicher Rivale. Kehrt Supertalent Can Uzun endlich zurück?

Der 1. FC Nürnberg fürchtet auch im letzten Zweitligaspiel des Jahres gegen den Hamburger SV den Ausfall von Supertalent Can Uzun. Der Offensivspieler „bleibt immer noch fraglich“, räumte Trainer Cristian Fiel am Freitag ein. „Er ist noch nicht schmerzfrei.“ Uzun plagen schon länger Adduktorenprobleme. Letztmals kam der 18-Jährige vor zwei Wochen beim 0:5-Heimdebakel gegen Fortuna Düsseldorf zum Einsatz. Definitiv fehlen im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wird Mittelfeldspieler Jens Castrop, der muskuläre Probleme hat.

„Ich gehe mit einem guten Gefühl in die Winterpause“, befand Fiel, „trotzdem würde ich gerne nochmal ein Spiel auf den Platz bringen, wo man alles sieht, was wir uns hart erarbeitet haben über diese letzten Monate.“ Mit einem Sieg gegen den kriselnden HSV von Trainer Tim Walter hätten die Nürnberger 27 Punkte und damit nur einen weniger als die Hanseaten.

