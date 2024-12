Nürnberger Metzger erfindet Lebkuchen mit Würstchen-Füllung

So sieht der Lebkuchen mit Würstchenfüllung aus. Nächstes Jahr soll es ihn vielleicht sogar auf dem berühmten Nürnberger Christkindlmarkt geben, kündigt die Metzgerei auf ihrer Homepage an. − Foto: News5

Muss man das mögen? Wir wissen es nicht. Ein Metzger aus Nürnberg hat in der Adventszeit 2024 eine Erfindung gemacht. Gemeinsam mit seinem Mitarbeitern dachte er sich „Drei im Lebkuchen“ aus: Einen Lebkuchen mit dreifacher Würstchen-Füllung.









Lesen Sie dazu auch: Metzgerei-Chefin verkauft Weißwurst-Leberkäs-Semmel



Gebratene Nürnberger Rossbratwürste werden dazu in süße braune Nürnberger Lebkuchen eingebacken. Statt der klassischen „Drei im Weggla“ verkauft der Metzger Dirk Freyberger insofern jetzt eben „Drei im Lebkuchen“, wie es auf der Homepage der Metzgerei heißt.





„Komplett durch die Decke gegangen“





Der Erfolg, lässt sich Freyberger zitieren, sei gigantisch: „Ist komplett durch die Decke gegangen.“ 4,50 Euro verlangt er für einen Lebkuchen mit drei Würstchen drin – vakuumiert und eingeschweißt soll sich die neue Speise bis zu acht Tage halten, heißt es. Die Lebkuchen mit Würstchen gibt es am dritten Adventswochenende. Für das vierte Adventswochenende hat Freyberger sich übrigens auch schon was überlegt: „Leberkässtollen“.





Die Kreativität des Handwerks





„Wir lieben unser Handwerk genauso sehr wie Nürnberg“, heißt es von Seiten des Fleischsommeliers laut Pressemitteilung auf der Homepage. Aus diesem Grund habe die Metzgerei diese Idee entwickelt. Für extravagante Innovationen seien die Freybergers bekannt. Sei es eine Käsespätzlebratwurst, der Dönakäs oder eine pechschwarze Bratwurst zu Halloween, die Fleischer reizen die Kreativität des Handwerks aus.





Neu im Sortiment: die Dubai-Wurst





Auch deshalb gibt es mittlerweile eine Reaktion auf den Hype um die Dubai-Schokolade aus der findigen Metzgerei: „Die Metzgerei Freyberger kreiert hauseigene Dubai-Wurst für 15 Euro pro Paar. Dabei handelt es sich um vergoldete Rinderknacker mit Pistazie und Macadamia. Erhältlich jedoch ausschließlich in den Filialen des Unternehmens“, so steht es auf der Homepage des Unternehmens. Und weiter heißt es: „Wer nicht weiß, was er mit seinem Geld machen soll, der kann gerne ein paar Dubai-Würste kaufen.“ Die Dubai-Wurst sei damit zwar eine hochpreisige Wurst, aber dennoch günstiger als die Dubai-Schokolade. „Sie kostet ungefähr die Hälfte der Schokolade und ist damit ein echter Schnapper“, spottet Metzger Freyberger.