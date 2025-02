Nürnberg verpflichtet Youngster Grzywacz

Der 1. FC Nürnberg holt einen Nachwuchsspieler mit Potenzial. Eryk Grzywacz will seine ersten Schritte im Profibereich machen.

Der 1. FC Nürnberg hat Mittelfeldspieler Eryk Grzywacz verpflichtet. Der 18-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung auf Leihbasis von der U19 des VfL Wolfsburg an den Valznerweiher, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Der polnische U19-Nationalspieler kam in der U19-Bundesliga in der aktuellen Saison auf zehn Einsätze sowie drei weitere Partien im DFB-Pokal der Junioren.

„Eryk bereits jetzt im Winter auszuleihen, ist ein strategisch sinnvoller Schritt, um ihn nach und nach an die 2. Liga heranführen zu können“, sagte Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou in einer Vereinsmitteilung.

„Ich freue mich, hier beim Club nun meine ersten Schritte im Herrenbereich gehen zu dürfen. Für mich gilt es jetzt, so schnell wie möglich die Jungs kennenzulernen und jeden Tag im Training mein Bestes zu geben und dazuzulernen“, sagte Grzywacz.

