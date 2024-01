Nürnberg verlängert mit Eishockey-Nationalspieler Kechter

Die Nürnberg ICE Tigers haben den Vertrag mit U20-Nationalspieler Roman Kechter um zwei Jahre verlängert. Der 19 Jahre alte Stürmer hat sich bis zum Ende der Saison 2025/26 an den Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gebunden, wie die Mittelfranken am Donnerstag mitteilten.

„Roman hat in dieser Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich bin überzeugt davon, dass er in der Zukunft eine größere Rolle übernehmen kann“, äußerte Sportdirektor Stefan Ustorf. Der gebürtige Nürnberger Angreifer erzielte in 31 Spielen in dieser Saison fünf Tore und acht Assists.

