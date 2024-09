Nürnberg-Profi Tzimas nach Rot-Rempler zwei Spiele gesperrt

Nürnberg-Teenager Tzimas trifft gegen Ulm und sieht dann Rot. Der Aussetzer in der Nachspielzeit bringt den Stürmer nun um zwei Partien.

Der 1. FC Nürnberg muss in den nächsten beiden Spielen der 2. Fußball-Bundesliga auf Stefanos Tzimas verzichten. Der Stürmer war beim 2:1 in Ulm am Samstag des Feldes verwiesen worden. Er hatte in der Nachspielzeit seinen Gegenspieler Max Brandt heftig angerempelt und wegen der Tätlichkeit Rot gesehen. Der 18-Jährige, der vor seinem Platzverweis noch ein Joker-Tor zum 1:1 erzielt hatte, muss deshalb am nächsten Samstag gegen Hertha BSC und eine Woche später in Hannover aussetzen. Das entschied das DFB-Sportgericht.

