Nürnberg ohne extra Elfmetertraining gegen Rostock

Der 1. FC Nürnberg wird vor seinem Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen den FC Hansa Rostock nicht gesondert Strafstöße trainieren. „In meinem Kopf ist es nicht, dass wir heute oder morgen Früh noch mal Elfmeter schießen werden“, sagte Trainer Cristian Fiel am Dienstag. „Ich glaube, es ist schwierig, diese Situation mit der Anspannung und dem Drumherum zu simulieren.“

Die Franken empfangen am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) Hansa Rostock. Am ersten Spieltag waren beide Mannschaften schon in der 2. Fußball-Bundesliga aufeinandergetroffen. Damals unterlag der „Club“ mit 0:2. „Die Qualitäten, die sie am ersten Spieltag hatten, haben sie immer noch“, warnte Fiel und nannte etwa das schnelle Umschalten oder die Zielstrebigkeit in der Offensive.

