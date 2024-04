Nürnberg Ice Tigers verpflichten Stürmer Alanov

Zwischen 2017 und 2020 stand Eugen Alanov schon einmal bei den Nürnberg Ice Tigers unter Vertrag. Nun kommt der Stürmer zurück.

Die Nürnberg Ice Tigers haben Stürmer Eugen Alanov zurückgeholt. Wie die Franken am Donnerstag mitteilten, kommt der 28-Jährige von den Löwen Frankfurt. Er erhält einen Vertrag über zwei Jahre. Alanov absolvierte in der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga für Frankfurt 51 Partien, er erzielte dabei sieben Tore und gab zwölf Vorlagen. Zwischen 2017 und 2020 war der gebürtige Kasache mit deutschem Pass schon 116 Mal für die Ice Tigers im Einsatz gewesen.

„Eugen ist ein Spieler, der uns viel Geschwindigkeit und technische Fähigkeiten gibt. Er ist ein guter Bekannter in Nürnberg und hat bei seinem ersten Stopp hier einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Mit ihm konnten wir einen erfahrenen deutschen Spieler im besten Alter für die nächsten zwei Jahre verpflichten“, erklärte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf.

© dpa-infocom, dpa:240411-99-638349/3