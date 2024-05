Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Eishockey-Profi Ustorf

Der US-Amerikaner Jake Ustorf wird auch in der kommenden Saison für die Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auslaufen. Der DEL-Club hat den Vertrag mit dem 26 Jahre alten Angreifer bis 2025 verlängert. Ustorf geht damit bei den Franken in seine vierte Spielzeit. In bislang 123 DEL-Partien erzielte er zehn Tore und bereitete 18 Treffer vor. „Jakes Geschwindigkeit und Einsatzwille geben uns gute Möglichkeiten, ihn vielseitig einzusetzen“, sagte Nürnbergs Sportdirektor Stefan Ustorf laut einer Vereinsmitteilung vom Donnerstag.

