Nürnberg gegen Hamburger SV ohne verletzten Torwart Mathenia

Es ist ein personeller Schlag für den 1. FC Nürnberg: Schlussmann Mathenia fällt verletzt aus. Sein Ersatzmann gegen Hamburg steht längst fest.

Der 1. FC Nürnberg muss im letzten Spiel seines Fußball-Jahres gegen den Hamburger SV auf Torhüter Christian Mathenia verzichten. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Montag mitteilte, hat sich der 31 Jahre alte Schlussmann beim 1:0 gegen die SV Elversberg einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Mathenia werde dem „Club“ damit in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Keeper war am Sonntag in der 71. Minute ausgewechselt worden. Ihn ersetzte Carl Klaus. Die Nürnberger empfangen am Samstag (13.00 Uhr) den HSV, Mathenias früheren Verein.

© dpa-infocom, dpa:231211-99-259171/2