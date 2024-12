Nürnberg bekommt Direktverbindung in Partnerstadt Kavala

Der Franken-Airport erhält im kommenden Jahr ein neues Direktziel. Die griechische Partnerstadt Kavala soll damit noch enger an Nürnberg rücken.

Nürnbergs Partnerstadt Kavala in Griechenland wird künftig mit einer Direktverbindung vom Albrecht-Dürer-Airport erreichbar sein. Die nordgriechische Hafenstadt werde ab August 2025 zweimal wöchentlich von Marabu Airlines angeflogen, teilte ein Flughafen-Sprecher mit.

Die neue Flugverbindung sei ein weiterer Meilenstein in der seit 1999 bestehenden Städtepartnerschaft zwischen Nürnberg und Kavala, teilte Oberbürgermeister Marcus König (CSU) mit. „Sie stärkt nicht nur die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen, sondern ist auch ein wichtiges Signal an die rund 15.000 Nürnbergerinnen und Nürnberger mit griechischen Wurzeln. Sie können so ihre Familien noch einfacher besuchen.“

Die griechische Community stellt den Angaben zufolge nach der türkischen die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe in Nürnberg dar. In diesem Jahr wurde das 25-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft gefeiert. Nürnbergs Alt-OB Ulrich Maly (SPD) ist seit 2022 Ehrenbürger von Kavala.

