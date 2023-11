NS-Kunstraub: Düsseldorf gibt zwei Porzellangefäße zurück

Die Stadt Düsseldorf gibt zwei chinesische Porzellangefäße an die Erben der von den Nationalsozialisten verfolgten einstigen Teilhaber der Kunsthandlung A. S. Drey zurück. Die Restitution der beiden um 1700 entstandenen „Fischbecken“ beschloss der Rat der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt am Donnerstag, dem 85. Jahrestag der NS-Pogromnacht gegen Juden 1938. Die beiden Porzellane seien Teil des einstigen Warenbestandes gewesen, den die Kunsthandlung 1936 unter Druck im Auktionshaus Paul Graupe in Berlin versteigern lassen musste, teilte die Stadt mit.

Die Kunsthandlung A. S. Drey mit Sitz in München und anderen europäischen und internationalen Städten zählte zu Beginn der 1930er Jahre zu den führenden Kunsthandlungen. Die Teilhaber wurden vom NS-Regime als Juden verfolgt. 1935 musste die Kunsthandlung auf Druck der Nazis schließen. Außerdem wurden im Zuge der NS-Verfolgung hohe Steuernachforderungen fällig. Der Warenbestand musste 1936 veräußert werden, die Familienmitglieder der Teilhaber konnten nur unter weiteren Verlusten ihres Besitzes emigrieren.

In die Kunstbestände Düsseldorfs waren die chinesischen „Fischbecken“ mit der Sammlung von Ernst Georg Schneider (1900-1977) gelangt. 1987 kaufte die Stadt die zunächst als Dauerleihgaben ausgestellten Porzellane an. Wann und von wem Schneider die Gefäße erworben hatte, konnte bislang nicht geklärt werden. Mehrere deutsche und internationale Museen haben bereits Objekte aus dem einstigen Bestand der Kunsthandlung A. S. Drey zurückgegeben.

