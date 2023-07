Notfall am Gleis: Über 500 Menschen bei brütender Hitze in gestoppten Zügen „gefangen“

Mitarbeiter der Bahn und Einsatzkräfte kümmerten sich um die Fahrgäste. Die über 500 Passagiere an Bord, darunter Schwangere und Kinder, brauchten bei ausgefallener Klimaanlage eine Getränkeversorgung und ständige Überwachung des Gesundheitszustandes. −Foto: Vifogra

Aufgrund eines Notarzteinsatzes war die Bahnstrecke zwischen Ingolstadt und Kinding (Landkreis Eichstätt) am Freitagnachmittag über Stunden gesperrt. Zwei Züge mussten stoppen, über 500 Passagiere bei brütender Hitze und ohne Klimaanlage drin ausharren.



Gegen 16.15 Uhr teilte die Deutsche Bahn mit, dass Züge aus Richtung München vorzeitig am Hauptbahnhof Ingolstadt enden müssen. Zwischen Roth, Allersberg, Kinding und Ingolstadt waren am Nachmittag Taxis als Schienenersatzverkehr unterwegs. Grund war ein Notarzteinsatz am Gleis.



Ein aus München kommender ICE und eine Regionalbahn mit Ziel München, die im entsprechenden Bereich schon unterwegs waren, mussten aber auf freier Strecke bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) stoppen und samt Passagieren auf freier Strecke ausharren.





Aus Sicherheitsgründen durften Züge nicht verlassen werden





Wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle der Rettungsdienste in Ingolstadt sagte, kümmerten sich Mitarbeiter der Bahn und Einsatzkräfte um die Fahrgäste. Die über 500 Passagiere an Bord, darunter Schwangere und Kinder, brauchten bei ausgefallener Klimaanlage eine Getränkeversorgung und ständige Überwachung des Gesundheitszustandes.



Um der Wärme zu entfliehen, drängten sich die Passagiere in der Nähe der Türen. Dennoch mussten sie im Zug bleiben und durften die Bahngleise aus Sicherheitsgründen nicht betreten, heißt es von Seiten der Einsatzkräfte. Ein Passagier wurde aufgrund von möglichen Gesundheitsrisiken aus dem Zug geholt und ins Krankenhaus gebracht, heißt es.



Um 19.30 Uhr – also nach über drei Stunden – war der Einsatz beendet. Der Zugverkehr konnte wieder aufgenommen werden. Zu Verzögerungen kam es am Abend jedoch weiterhin.

