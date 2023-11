Norwegens Kronprinz betont verbindende Kraft der Literatur

Norwegens Kronprinz Haakon hat die verbindende Kraft der Literatur betont. „In Zeiten der Konflikte zwischen Ländern, Menschen und Ideen kann Literatur eine andere, eine kraftvolle Form der Kommunikation untereinander darstellen“, sagte Haakon am Dienstag bei einer deutsch-norwegischen Literaturveranstaltung in München. „Gute Literatur kann unsere Empathie und unser Verständnis für andere Menschen, die anders sind als wir selbst, stärken.“ Gute Literatur könne den Geist öffnen und helfen, Grenzen zu überwinden.

Der norwegische Kronprinz befindet sich derzeit auf einem viertägigen Deutschlandbesuch, der mit einem Festessen am Montagabend in der Münchner Residenz begonnen hatte und nach einem weiteren Stopp in Hamburg am Donnerstag in Berlin enden wird. In der Bundeshauptstadt wird auch die Ehefrau des 50-Jährigen, Kronprinzessin Mette-Marit, zu der Reisegruppe stoßen.

