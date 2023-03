Nockherberg-Merkel: „Ihr schafft das schon!“

Dem traditionellen Politiker-Derblecken beim Starkbier-Anstich auf dem Münchner Nockherberg erging es zuletzt auch nicht anders als vielen anderen Großveranstaltungen, die eigentlich im weiß-blauen Jahreslauf fest verankert sind: 2020 wegen Corona abgesagt, 2021 in die digitale Welt verlagert, 2022 dann Opfer des Ukraine-Krieges. Am Freitag aber, da kamen alle wieder in der Paulaner-Festhalle am Isar-Hochufer zusammen – Fastenredner, Singspieler, Politiker und Publikum. Und sofort hat sie wieder gestimmt, diese spezielle bayerische Melange.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?