Noch keine Entwarnung im Kreis Donau-Ries

Hochwasser in Bayern - Donauwörth - Helfer der Feuerwehr legen eine Barriere mit Sandsäcken, um ein Wohngebiet vor dem Hochwasser zu schützen. - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Landkreis Donau-Ries in Schwaben gibt es trotz sinkender Pegelstände derzeit noch keine Entwarnung. Der Druck auf Deiche und Dämme ist nach Einschätzung von Experten des Wasserwirtschaftsamtes nach wie vor enorm, wie ein Sprecher des Landratsamtes in Donauwörth am Mittwoch mitteilte.

Die Evakuierungsempfehlung insbesondere für die Bereiche Auchsesheim, Nordheim, Zusum, Rettingen, die Schwaighöfe und Hamlar bleibe deshalb vorerst weiter bestehen. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz prüfe fortlaufend in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem örtlichen Einsatzleiter, ob und wann die Maßnahmen aufgehoben werden können. Anwohner sollen vor allem in Deichnähe weiter wachsam bleiben.

