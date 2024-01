Niersbach über Beckenbauer: „Keiner so bekannt in der Welt“

Der langjährige DFB-Funktionär Wolfgang Niersbach ist einst mit Beckenbauer um die Welt gereist. Er trauert um einen „wunderbaren Menschen und Freund“.

Der frühere DFB-Präsident Wolfsgang Niersbach hat seinen langjährigen Wegbegleiter Franz Beckenbauer als internationalen Star und Freund gewürdigt. „Keine deutsche Persönlichkeit war wohl so bekannt und anerkannt in der Welt wie Franz“, sagte der 73-Jährige beim Online-Portal „ran.de“ über den am Sonntag gestorbenen „Kaiser“.

„Das habe ich besonders gemerkt vor der WM 2006, als wir die 31 qualifizierten Länder besucht haben, angefangen in Teheran und aufgehört in Sydney. Diese Geste hat uns als WM-Gastgeber ungeheure Sympathiepunkte beschert, war aber wirklich nur möglich mit Franz Beckenbauer“, ergänzte Niersbach. Er war von 2012 bis 2015 Verbandspräsident und davor unter anderem Generalsekretär beim DFB. Beckenbauer war bei der Heim-WM Präsident des Organisationskomitees.

Beckenbauers Auftritte bei insgesamt sechs Weltmeisterschaften als Spieler oder in verantwortlicher Position sieht Niersbach als sportliches Vermächtnis: „Top-Leistungen als Spieler, Teamchef und WM-Chef mit einer Lockerheit, Leichtigkeit und Freundlichkeit verbinden - das konnte nur er.“ Vor allem aber bleibe „die Erinnerung an einen der besten Fußballer aller Zeiten, aber auch einen wunderbaren Menschen und Freund, den ich niemals vergessen werde“.

