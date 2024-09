Niedrige Wasserstände schränken Kanusport am Obermain ein

Ausflug auf dem Main - Wegen niedriger Wasserstände sind Kanufahrten auf dem Obermain (hier in Hausen bei Lichtenfels) derzeit an manchen Stellen nicht möglich. (Archivbild) - Foto: Nicolas Armer/dpa

Anhaltende Trockenheit lässt die Wasserstände am Obermain in Oberfranken sinken. Kanufahrten sind stellenweise nicht möglich. Gefährlich ist das Niedrigwasser für Tiere.

Wegen zu niedriger Wasserstände sind Kanufahrten auf dem Obermain derzeit an manchen Stellen nicht möglich. Die anhaltende Trockenheit habe dazu geführt, dass in Kemmern (Landkreis Bamberg) der Pegelstand unter den festgelegten Mindestwert von 2,20 Metern gesunken sei, teilte der Verein Flussparadies Franken am Dienstag in Bamberg mit. Deshalb sei der Kanuverleih zwischen Hausen (Landkreis Lichtenfels) und Hallstadt bei Bamberg bis auf Weiteres eingestellt worden.

Der beim Landratsamt Bamberg angesiedelte Verein Flussparadies Franken bittet auch alle Stand-up-Paddler, privaten Kanuten und Schlauchbootbesitzer, diese Strecke ab sofort vorerst nicht mehr zu befahren.

Für Fische und andere Lebewesen, die unter Wasser leben, sei Niedrigwasser im Sommer sehr gefährlich, da durch die hohen Temperaturen weniger Sauerstoff im Wasser sei.

