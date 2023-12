Niederlage in Mannheim: 1860 München rutscht tiefer in Krise

Frank Schmöller - Interimstrainer Frank Schmöller nimmt an einer Pressekonferenz teil. - Foto: Lukas Barth/dpa

Der TSV 1860 München hat den Abwärtstrend auch im letzten Spiel des Kalenderjahres nicht stoppen können. Der Fußball-Drittligist unterlag am Mittwochabend bei Waldhof Mannheim mit 0:1 (0:0) und kassierte die vierte Pflichtspielniederlage in Serie. Für die Mannheimer traf Bentley Baxter Bahn durch einen schmeichelhaften Handelfmeter in der 68. Minute zum Sieg.

Von zuletzt sieben Meisterschaftspartien haben die „Löwen“ sechs verloren und nur eines gewonnen - damit überwintern die Münchner mit nur noch zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Auch Interimstrainer Frank Schmöller gelang es nach der Beurlaubung von Maurizio Jacobacci nicht, eine Wende herbeizuführen. In Mannheim scheiterten die Sechziger vor allem an der eigenen Abschlussschwäche, reihenweise ließen die Gäste ihre großen Chancen ungenutzt.

