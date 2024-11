Niederbayerische Thermen wachsen weiter zusammen – Kompetenzzentrum Finanzen ab Januar

Bei der Niederbayerischen Thermengemeinschaft schreitet die Zusammenlegung von Prozessen voran, betonte Franz Altmannsperger, strategischer Geschäftsführer, bei den jüngsten Sitzungen der Bäderzweckverbände.



Zur Thermengemeinschaft zählen die Rottal Terme, die Europa Therme, die Wohlfühl-Therme, die Limes-Therme und die Kaiser-Therme.





Kompetenzzentrum Finanzen ab Januar





Nachdem das Kompetenzzentrum Marketing im Juli 2023 an den Start ging, gefolgt vom Kompetenzzentrum Personal, kommt ab Januar das Kompetenzzentrum Finanzen dazu, so Altmannsperger. Das Ziel: Prozesse verschlanken, Ressourcen einsparen, Kompetenzen bündeln, wie es in einer Mitteilung heißt. Auch den Gästen soll die Vereinheitlichung zugutekommen, etwa mit einheitlicher Tarifstruktur und bäderübergreifenden Angeboten.



Zudem rüsten die Thermen energetisch um. „Der Umbau auf erneuerbare Energie trägt dazu bei, die Kosten der Bäder langfristig zu senken. Mit ihrem Ausbau verfolgen wir nicht nur ökologische, sondern auch ökonomische Ziele.“





Zweckverbandsvorsitzender: „Sind auf dem richtigen Weg.“





Dazu sagte Zweckverbandsvorsitzender und Bezirkstagspräsident Olaf Heinrich: „Gerade wegen der höchst angespannten Haushaltslage aller Verbandsmitglieder an allen Standorten sehen wir in der begonnenen Umsetzung der strategischen Neuausrichtung, den wohl wichtigsten Baustein zur Zukunftssicherung unserer Thermalbäder. Die erkennbaren wirtschaftlichen Erfolge bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Nur gemeinsam könne man die Zukunft im Sinne aller Bäder gestalten.





