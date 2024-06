NFL startet Ticketverkauf für Football-Spiel in München Ende Juni

American Football in der Allianz Arena: Die Spieler von den Seattle Seahawks und den Tampa Bay Buccaneers in Aktion. 2024 findet wieder ein Football-Spiel der NFL in München statt. − Foto: Sven Hoppe/dpa

Die NFL-Spiele in Deutschland waren zuletzt ein Publikumsmagnet. In diesem Jahr steht wieder eine Partie in München an – in zwei Wochen beginnt der Kartenverkauf.









Football-Fans in Deutschland bekommen erneut die Gelegenheit auf Tickets für ein NFL-Spiel in Deutschland. Am 25. Juni (12 Uhr) beginnt der Vorverkauf für die diesjährige Partie in München, wie die NFL am Dienstag mitteilte.





Spiel im November





„Die stetig wachsende Zahl an NFL-Fans und das wachsende Interesse an der NFL in Deutschland und Europa stimmen mich sehr positiv, und wir erwarten wieder einen großen Ansturm auf die Tickets“, sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth. Die Partie zwischen den New York Giants und den Carolina Panthers wird am 10. November in der Münchner Fußball-Arena ausgetragen.





Hoher Andrang 2022





2022 hatte die Deutschland-Premiere in München stattgefunden. Für die beiden Spiele, die im vergangenen November in Frankfurt ausgetragen wurden, gab es über drei Millionen Kartenwünsche. Alle NFL-Saisonspiele in Deutschland waren bislang ausverkauft. Bei der Verkaufsphase in zwei Wochen dürfen Kunden maximal vier Karten pro Person erwerben. Die Nachfrage dürfte das Angebot erneut massiv übersteigen.

− dpa