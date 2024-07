Auf dem Gelände des Chemieunternehmens Eckart in Wackersdorf (Landkreis Schwandorf) ist es am späten Samstagvormittag zu einer Verpuffung gekommen. Am frühen Nachmittag wurde eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben.



Hier im Newsblog halten wir Sie auf dem Laufenden: