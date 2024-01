Glatteisgefahr in Bayern: Vor allem am Mittwoch ist in weiten Teilen Bayerns Vorsicht geboten. − Symbolbild: Monika Skolimowska/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteisgefahr in Bayern. An mehreren Schulen soll am Mittwoch der Unterricht ausfallen. Wegen Glätte gab es bereits einige Unfälle in der Region, mehrere Menschen wurden verletzt.



Alle Meldungen zum Nachlesen finden Sie in unserem Newsblog: