Neuschnee und Eisregen für Bayern: So wird das Wetter am Wochenende

Das Wetter am Wochenende in Bayern könnte vor allem am Sonntag wieder gefährlich für Autofahrer werden. Denn: Neuschnee und Eisregen sind angesagt. Das jedenfalls prognostiziert der Meteorologe Dirk Mewes vom Deutschen Wetterdienst im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern.









Lesen Sie mehr zum Wetter auf unserer Sonderseite.



Von einer „Schneewalze“, wie sie der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net vorhergesagt hat, will Mewes nicht sprechen. Dennoch kommt ein bisschen Neuschnee auf uns zu. Doch von vorne.



Am Freitag gehen zwar hier und da noch Schneeschauer nieder in Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz, sagt er. Der Samstag bringt dann ein Zwischenhoch - mit relativer Niederschlags-Ruhe. Dennoch wird es Dauerfrost geben, mit Höchstwerten von minus drei bis null Grad.





Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee





Am Sonntag dann aber kommt es vor allem in Niederbayern und der Oberpfalz zu starken Niederschlägen: Vormittags zeigen sich diese in Form von Schnee. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sind dann an manchen Orten denkbar, sagt der Meteorologe Dirk Mewes. Gegen Mittag und Nachmittag hin wandelt sich der Schnee dann in Regen. Weil es aber nach wie vor sehr kalt ist, wird dieser Regen auf vielen Straßen gefrieren - und für Gefahr im Verkehr sorgen, warnt der Wetterexperte. „Das Glatteis-Problem gilt auch für die Nacht auf Montag“, sagt Mewes. Denn, wärmer als drei Grad wird es nicht werden, nicht mal tagsüber.





Nächste Woche wird‘s etwas wärmer





Während sich diese Situation in Oberbayern in Richtung Sonntagabend hin entspannt, bleibt sie in Niederbayern und der Oberpfalz bis in den Montag hinein bestehen. Erst am Montag wird es dann wieder wärmer, mit Temperaturen von bis zu 7 Grad in Niederbayern und der Oberpfalz und bis zu 12 Grad sogar in Oberbayern. Der Montag wird dann laut Mewes auch wieder weitgehend niederschlagsfrei.