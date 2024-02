Neunjähriger schwebt nach Autounfall auf A9 in Lebensgefahr

Ein neun Jahre altes Kind ist bei einem Autounfall am Sonntagabend auf der Autobahn 9 schwer verletzt worden. Es bestehe Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher mit. Der 37-jährige Fahrer sei ebenfalls schwer verletzt worden. Demnach war das Auto zuvor in der Nähe der Anschlussstelle Lauf am Autobahnkreuz Nürnberg auf einen kleinen Lastwagen aufgefahren und hatte sich teilweise unter diesen geschoben. Zunächst hatte die Polizei von einem Wohnmobil gesprochen.

Der Junge wurde in dem Fahrzeugwrack eingeklemmt und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden, wie es weiter hieß. Auch der schwer verletzte Autofahrer sowie der Lkw-Fahrer, der leichte Beschwerden erlitten hatte, kamen in eine Klinik. Die Autobahn A9 in Richtung München musste zunächst komplett gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle durch die Autobahnmeisterei umgeleitet. Die Unfallursache war zunächst unklar. Ein Gutachter wurde am Unfallort erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240219-99-41356/2