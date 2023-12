Neun Verletzte nach Brand in Gemeinschaftsunterkunft

Neun Menschen haben nach einem Brand in einer mittelfränkischen Gemeinschaftsunterkunft am Donnerstag Rauchgasvergiftungen erlitten. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nach derzeitigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Unter den Verletzten in Greding (Landkreis Roth) sind drei Erwachsene und sechs Kinder im Alter zwischen einem Jahr und 16 Jahren. Von den Kindern musste keines ins Krankenhaus. Es entstand kein Schaden am Gebäude.

