Neun Verletzte bei schwerem Unfall auf Truppenübungsplatz Grafenwöhr

Neun Personen wurden verletzt. −Symbolbild: Lisa Ducret/dpa

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagnachmittag auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr gekommen. Neun Personen wurden dabei laut Polizei verletzt.









Ereignet hat sich der Unfall demnach gegen 16 Uhr. Der amerikanische Fahrer eines Militär Transportfahrzeuges verlor aus unbekannter Ursache beim Abbiegen von der Straße in einen Waldweg die Kontrolle.



Das Fahrzeug, das mit neun US-Soldaten besetzt war, kippte in den Straßengraben. Dabei wurden eine Person schwer, zwei Personen mittelschwer und sechs Personen leicht verletzt. Alle kamen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Vor Ort befand sich ein Großaufgebot von Rettungskräften.

− els