Neues Schwarzbuch zu Steuerverschwendungen

Wo wurden Steuergelder verschwendet? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bund der Steuerzahler auch in diesem Jahr wieder.

Hundert beispielhafte Fälle in ganz Deutschland, in denen nicht verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgegangen wurde - das ist der Inhalt des Schwarzbuchs vom Bund der Steuerzahler. Die diesjährige Ausgabe wird am Mittwoch (11.00 Uhr) vorgestellt - auch Fälle aus Bayern werden darin gerügt. Kritisiert werden unter anderem große Projekte mit Kostenexplosionen oder kuriose Investitionen. Dabei werden Vorfälle auf kommunaler, Landes- und Bundesebene untersucht.

Im vergangenen Jahr war das prominenteste bayerische Beispiel die Kostenexplosion bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München. Doch auch kleinere Fälle finden regelmäßig ihren Weg ins Schwarzbuch, etwa öffentliche Toilettenanlagen, die der Steuerzahlerbund für überteuert hält.

