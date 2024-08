Neuer zur DFB-Zukunft: „Noch keine Entscheidung getroffen“

FC Bayern in Südkorea - Neuer - Manuel Neuer äußert sich in Seoul auch zu seiner DFB-Zukunft. Er hält sich alles offen. - Foto: Klaus Bergmann/dpa

Manuel Neuer hält sich beim Thema Nationalelf alle Option offen. Aufhören, weitermachen - oder erstmal eine Auszeit. Er verweist sogar auf Toni Kroos. Mit dem Bundestrainer muss er noch reden.

Auch vier Wochen nach dem unglücklichen EM-Aus gegen Spanien und viel Zeit zum Nachdenken im Urlaub hält sich Deutschlands Rekordtorwart Manuel Neuer bei der Fußball-Nationalmannschaft alle Optionen offen. Aufhören, weitermachen - oder sogar eine DFB-Auszeit, alles scheint für den 38 Jahre alten Kapitän des FC Bayern München denkbar.

„Es ist so, dass ich jetzt noch keine Entscheidung getroffen habe. Es ist für mich noch nicht an der Zeit, irgendwas bekanntzugeben und zu sagen, wie es jetzt weitergeht. Da müssen noch ein paar Gespräche stattfinden“, sagte Neuer auf der Südkorea-Reise des FC Bayern in Seoul.

Noch kein Gespräch mit Nagelsmann

Erst danach könne es Klarheit geben. „Dann muss ich mir im Klaren sein, was ich wirklich will“, sagte Neuer. Sogar die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko mit dann 40 Jahren könnte noch ein Ziel für die jahrelange deutsche Nummer eins sein. Neuer hat seit 2010 bei allen vier WM- und allen EM-Turnieren im DFB-Tor gestanden.

In Seoul sagte Neuer einen vielsagenden Satz beim Hinweis darauf, dass schon Anfang September die nächsten Länderspiele der DFB-Auswahl in der Nations League gegen Ungarn und die Niederlande stattfinden. Auch dafür habe er noch keine Entscheidung für sich getroffen. „Toni Kroos hat ja auch ein bisschen länger Pause gemacht - und dann kam er zum Turnier wieder zurück.“ Am Ende treffe aber der Trainer Kaderentscheidungen. Mit Bundestrainer Julian Nagelsmann hat es seit dem EM-Aus noch kein Gespräch gegeben, berichtete Neuer.

Weltmeister-Kollegen Kroos und Müller haben aufgehört

Der Weltmeister-Kollege Kroos (34) war nach der EM zurückgetreten und zur Heim-EM in diesem Sommer auf Bitten von Nagelsmann für die Heim-EM nochmal in die Nationalelf zurückgekehrt. Kroos hat seine Karriere danach beendet, auch Bayern-Kollege Thomas Müller (34) hat seine Länderspiel-Karriere beendet.

© dpa-infocom, dpa:240801-930-191153/1