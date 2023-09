Neuer Vorschlag für das Hitler-Geburtshaus

Für das jahrelang heftig diskutierte Geburtshaus Adolf Hitlers in Braunau tut sich eine neue Möglichkeit der Nutzung auf. Gestern präsentierte die Initiative „Diskurs Hitlerhaus“ in Linz einen Vorschlag. Der Verein „Österreichische Freunde von Yad Vashem“ (Jerusalemer Holocaust-Gedenk- und Forschungsstätte) schenkt Braunau die in vielfacher Hinsicht beeindruckende und international anerkannte Ausstellung „Die Gerechten – Courage ist eine Frage der Entscheidung“.