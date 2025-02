Neuer verlängert Vertrag bei FC Bayern bis 2026

Der Kapitän bleibt noch ein weiteres Jahr. Manuel Neuer und der FC Bayern gehen in die 15. gemeinsame Saison.

Kapitän Manuel Neuer und der FC Bayern München haben sich auf eine weitere Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2026 geeinigt. Der deutsche Rekordmeister teilte mit, dass der frühere Nationaltorwart seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Der 38 Jahre alte Neuer, der einst vom FC Schalke 04 gekommen war, geht damit im Sommer in seine 15. Saison beim FC Bayern. Der Schritt hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet.

„Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein“, sagte der Weltmeister von 2014, der nach einem Beinbruch nach der WM 2022 noch einmal ein Comeback schaffte. „Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele“, betonte Neuer.

Viele große Erfolge mit dem FC Bayern

Mit den Bayern holte er seit dem Sommer 2011 zweimal das Triple aus deutscher Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Insgesamt feierte Neuer mit den Münchnern elf Meistertitel, sechs DFB-Pokalsiege und sieben Erfolge im deutschen Supercup.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl sprach von einer einzigartigen erfolgreichen Beziehung. „Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Wenn man über das Torwartspiel unserer Zeit spricht, spricht man über Manuel Neuer, und das weltweit. Er ist ein absolutes Vorbild - auf wie neben dem Spielfeld“, sagte Eberl.

Sportdirektor Christoph Freund ergänzte, Neuer setze seit über einem Jahrzehnt neue Maßstäbe im Torwartspiel. „Er ist unser Kapitän, eine große Persönlichkeit des FC Bayern und die Mannschaft weiß, dass sie sich immer auf ihn verlassen kann“, sagte Freund.

Weitere Leistungsträger sollen bleiben

Nach der Verlängerung mit Neuer geht es für den FC Bayern nun darum, weitere Leistungsträger an sich zu binden. Es laufen derzeit Gespräche mit Jamal Musiala, dessen aktueller Vertrag bis Mitte 2026 läuft. Die Verträge von Joshua Kimmich und Alphonso Davies laufen bereits am Saisonende aus. Zuletzt hatte der Tabellenführer zudem U21-Nationaltorhüter Jonas Urbig vom 1. FC Köln als möglichen Neuer-Nachfolger geholt.

