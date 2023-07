Neuer trainiert individuell - Hoeneß schaut zu

Manuel Neuer - Torhüter Manuel Neuer vom FC Bayern München. - Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Der FC Bayern legt wieder los, Manuel Neuer treibt schon vor dem offiziellen Trainingsstart sein Programm voran. Der Comeback-Plan ist spannend.

Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat am Tag vor dem offiziellen Vorbereitungsstart des FC Bayern München die Arbeit für sein Comeback weiter vorangetrieben - und dabei Besuch von Uli Hoeneß gehabt. Neuer absolvierte am Mittwoch in München mit Torwarttrainer Michael Rechner eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Aufnahmen des TV-Senders Sky zeigen, wie Ehrenpräsident Hoeneß hinter dem Tor stehend kurz mit dem Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters spricht.

Seit seinem Unterschenkelbruch im Dezember hat Neuer kein Spiel mehr die Bayern bestritten. Bis zum Bundesliga-Start am 18. August will der Keeper aber wieder die Nummer 1 im Münchner Tor sein. «Mir geht’s super. Mein Bein ist besser geworden, es ist ja mehr Zeit vergangen», hatte Neuer kürzlich der Mediengruppe «Münchner Merkur/tz» gesagt.

Ob der Nationalkeeper das komplette Programm beim Trainingslager vom Samstag an am Tegernsee absolvieren kann, bleibt abzuwarten. Zuletzt war gemutmaßt worden, dass Neuer noch Zeit brauche und eher individuell trainieren werde. Viel wird davon abhängen, wie der Körper des 37-Jährigen auf Belastungssteigerungen reagiert.

Erste Stars wie Neuer, Nationalspieler Serge Gnabry oder Neuzugang Konrad Laimer absolvierten bereits die Medizinchecks und individuelles Training, an diesem Donnerstag wird das Ensemble komplettiert. Nach Untersuchungen und Leistungstest soll am Samstag das erste Mal mit dem kompletten Kader in München trainiert werden, ehe es nach Rottach-Egern geht.

Nach der Teampräsentation am 23. Juli in der Allianz Arena düsen die Münchner vom 24. Juli bis 3. August nach Asien. Dort werden drei Testspiele gegen Manchester City, den FC Liverpool und Kawasaki Frontale ausgetragen. Um den ersten Titel der Saison geht es am 12. August im Supercup-Duell mit Pokalsieger RB Leipzig. In die Bundesliga-Saison startet der Meister am 18. August bei Werder Bremen.

© dpa-infocom, dpa:230712-99-375698/2