Neuer Landtag konstituiert sich: In der ersten Sitzung steht die AfD im Mittelpunkt

Zwei Wochen nach der Wahl ist der neue Bayerische Landtag am Montagnachmittag zum ersten Mal zusammengetreten. Im Mittelpunkt der konstituierenden Sitzung stand dabei vor allem die AfD.



Eröffnet wurde der Landtag vom Alterspräsidenten: Der 69-jährige Paul Knoblach von den Grünen saß, wie von der Landtags-Geschäftsordnung vorgesehen, als „das an Lebensjahren älteste Mitglied des Landtags“ der Sitzung vor – und nutzte dieses Vorrecht für eine Rede, die ziemlich eindeutig an die Adresse der AfD gerichtet war. Wer Zwietracht säe, so Knoblach, der ernte Spaltung. Populismus bausche Probleme auf, aber löse sie nicht. „Lasst uns bei der Wahrheit bleiben – und sie nicht verdrehen.“



Eine erste verbale Rangelei mit der AfD hatte sich ergeben, als alle Landtagsmitglieder namentlich aufgerufen wurden und mit „Ja“ antworten sollten. Der Name des per Haftbefehl gesuchten und am Montagmorgen festgenommenen neugewählten AfD-Mann Daniel Halemba wurde als „entschuldigt“ vermerkt, was im Plenarsaal zu einigen Lachern führte – was man sich wiederum seitens der AfD verbat: „Das höhnische Gelächter hätten sie sich sparen können“, so ein AfD-Mann. Ein Zwischenruf der AfD lautete: „Freiheit für Halemba.“





Änderung der Geschäftsordnung zielt auf AfD ab

Unzweifelhaft gegen die AfD gerichtet war auch eine Änderung der Geschäftsordnung des Landtags: In Zukunft soll die Reihenfolge der Reden nach Größe der Fraktionen erfolgen – statt wie bisher auf die erste Erwiderung der größten Oppositionspartei zufallen. Grund: Nach der bisherigen Regelung hätte beispielsweise nach einer Regierungserklärung die deutlich erstarkte AfD als erste Fraktion Rederecht gehabt, noch vor SPD und Grünen. Zudem soll sich diese Reihenfolge ändern, wenn Fraktionen Mitglieder verlieren – in der letzten Legislaturperiode hatten fünf AfD-Männer ihre Fraktion verlassen. Würde sich derlei wiederholen, fiele die Oppositionsführerschaft den Grünen zu. Auf diese Änderung hatten sich alle Landtagsparteien – CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD – zuvor geeinigt, die restliche Geschäftsordnung wurde aus der Vorperiode übernommen.



Mit großer Mehrheit wurde anschließend die bisherige Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) wiedergewählt (164 Ja-Stimmen, acht Nein-Stimmen, 27 Enthaltungen). Auch sie nutzte ihr Rederecht, um einige klare Worte an den Landtag zu richten.



Sie versprach, „eine Präsidentin für alle Fraktionen“ und „parteipolitisch neutral“ zu sein. Allerdings sei sie „nicht ohne Haltung. Im Konflikt werde ich führen“, sagte sie mit Blick auf die AfD-Fraktion, die in der zurückliegenden Legislaturperiode für Eklats und so viele Rügen wie praktisch nie zuvor gesorgt hatte. Sie werde „tun, was gut ist für die Demokratie in Bayern“, sagte Aigner. „Wer die Demokratie verspottet, lächerlich macht, andere Kolleginnen oder Kollegen verhöhnt oder meint, sich sonst wie daneben benehmen zu können, der hat in mir ein Korrektiv.“



Es gehe, so mahnte sie weiter, bei der Landtagsarbeit „um ganz konkrete Lösungen für die Probleme der Menschen in unserem Land. Und eben nicht um Stimmungsmache, Rauflust und Radau.“ Angesichts der großen Herausforderungen, im Land wie international, sei es notwendig, nicht mit der Angst Politik zu machen, sondern gegen die Angst und gegen den Populismus.



Als eine Lehre der vergangenen Legislaturperiode, als man eine „einzigartige Verrohung der politischen Kultur in Bayern“ hatte feststellen müssen, will Aigner nun ein „Regelwerk für den fairen Umgang und Wettbewerb miteinander“. So soll Fehlverhalten in Zukunft nicht nur gerügt werden können, sondern Sanktionen möglich werden – bis hin zu „finanziellen Einbußen“. Zudem soll ein Demokratie-Kodex in Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung eingeführt werden – verbunden mit dem Bekenntnis der Abgeordneten, auf gezielte Desinformation und Täuschung zu verzichten, keine Verschwörungstheorien zu verbreiten, keinen strafbaren Hass im Netz zu streuen und keine Bots einzusetzen, die in Sozialen Medien eine Identität vortäuschen (und dadurch in großem Stil gesteuert Meinungen in die Welt tragen). Zudem plant Aigner einen „Demokratie-Spiegel“ – Umfragen, die regelmäßig „Demokratie vermessen“, um so Trends und Gefahren zu erkennen.



Die Demokratie sei in Bedrängnis, warnte Aigner, deshalb sei es Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und es den Miesmachern zu zeigen.





Am Dienstag steht die Wahl des Ministerpräsidenten an

Eine Bemerkung ließ sich Aigner schließlich nicht nehmen – und die ging ganz offen an die Adresse der AfD. Es ging um die Causa des gewählten AfD-Manns Daniel Halemba – der wegen seiner Verhaftung nicht an der konstituierenden Sitzung hatte teilnehmen können. Eine gezielte Sache sei das, hieß es seitens der AfD. Aigner stellte klar, dass der Landtag keinen Einfluss auf die Justiz nehmen könne – Gewaltenteilung sei „eine Grundfeste der Demokratie“. Was sie, Aigner, besorge, seien ebenjene Äußerungen der AfD – denn diese seien „ein gezielter Angriff auf Institutionen der Demokratie“. Erst hätten die Medien im Visier der AfD gestanden, dann der Verfassungsschutz, nun also die Justiz. „Was kommt als nächstes?“, fragte Aigner. Die AfD betreibe eine „Täter-Opfer-Umkehr“, mit dem Ziel, das Vertrauen der Menschen in die Institutionen der Demokratie zu zerstören.



Bei der Wahl der Vizepräsidenten, die im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Landtags ebenfalls anstand, wurden Tobias Reiß (CSU), Alexander Hold (Freie Wähler), Ludwig Hartmann (Grüne) und Markus Rinderspacher (SPD) gewählt. Der Kandidat der AfD, Matthias Vogler, erhielt im Landtag allerdings nicht genügend Stimmen. Am Dienstag steht die Wahl des Ministerpräsidenten an.