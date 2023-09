Neuer kann aus Sicht von Matthäus wieder Weltklasse werden

Lothar Matthäus - Der TV-Experte und ehemalige Nationalspieler Lothar Matthäus vor dem Spiel. - Foto: Federico Gambarini/dpa

Fußball-Nationaltorwart Manuel Neuer kann nach seiner angestrebten Rückkehr aus Sicht von Lothar Matthäus wieder seine einstige Klasse erreichen. Neuer hat wegen eines Unterschenkelbruchs durch einen Ski-Unfall seit dem Vorrunden-Aus bei der WM kein Spiel mehr für die DFB-Auswahl und den FC Bayern München bestritten. Die Klasse, die der 37-Jährige vor fünf oder sechs Jahren gehabt habe, habe er indes in vergangenen zwei Jahren nicht mehr gehabt, urteilte Matthäus in der «Bild».

Neuer habe bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht den allersichersten Eindruck hinterlassen, an einigen Toren sei er zumindest beteiligt gewesen, befand der 62 Jahre alte Rekordnationalspieler. «Wichtig ist, dass er jetzt erst mal wieder gesund wird, und so wie ich es bei Bayern mitbekommen habe, wird er das auch», sagte Matthäus. «Ich gehe davon aus, dass er aufgrund seiner Qualität, Professionalität und seines Ehrgeizes wieder die Weltklasse erreichen kann, die man von ihm kennt.»

