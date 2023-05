Neuer Jahn-Trainer Enochs: «Wir wollen das Wunder schaffen»

Joe Enochs - Zwickaus Cheftrainer Joe Enochs geht vor dem Spiel zur Interviewzone. - Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Der neue Regensburger Trainer Joe Enochs glaubt an die Chance, den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga doch noch zu erreichen. «Wir wollen das Wunder schaffen», sagte Enochs vor dem schwierigen Heimspiel des SSV Jahn Regensburg gegen den Aufstiegsaspiranten Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). «Ich habe so eine Vorfreude auf das Spiel am Sonntag», sagte der 51-Jährige, der am Mittwoch als Nachfolger für den einen Tag zuvor freigestellten Mersad Selimbegovic verpflichtet wurde.

Der Trainerwechsel sei die «letzte Patrone», um den Klassenerhalt zu schaffen, erklärte Aufsichtsratschef Hans Rothammer am Freitag. Zuletzt hatte die Mannschaft unter Selimbegovic gegen die Mitkontrahenten aus Sandhausen (1:2) und Rostock (0:2) enttäuschende Leistungen gezeigt. Vor diesen beiden Partien hatte der Jahn dem Bosnier noch den Rücken gestärkt. Auch einen Treueschwur hatte es gegeben. Doch in dieser Woche folgte die Trennung. «Wissen Sie, nachher ist man immer klüger», sagte Rothammer. Man habe das Gefühl gehabt, dass eine «kollektive Depression über der Mannschaft liegt».

