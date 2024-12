Neuer Fahrplan der Bahn: Das ändert sich in der Region

Alle Jahre wieder gibt es zum 15. Dezember einen Fahrplanwechsel in Bahnnetz. Einige Änderungen betreffen auch das Verbreitungsgebiet der Mediengruppe Bayern, wie die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) mitteilt.









• Freilassing-Bad Reichenhall-Berchtesgaden



Die S 3 wird wieder von Schwarzach-St. Veit über Salzburg und Freilassing bis Bad Reichenhall durchgebunden. Der Frühzug von Freilassing nach Berchtesgaden fährt schon um 5.53 Uhr ab. Die S 4, die montags um 5.25 Uhr in Berchtesgaden abfuhr, startet in Bad Reichenhall. Ein zusätzlicher Zug fährt montags bis freitags um 6.36 Uhr ab Freilassing nach Berchtesgaden. An Schultagen fahren zusätzliche Züge der S 4 von Berchtesgaden um 12.50 Uhr nach Bischofswiesen und von Bischofswiesen um 13.05 Uhr nach Berchtesgaden.



• RB59 Traunstein-Waging am See



Die Züge der Südostbayernbahn fahren auch am Wochenende stündlich. Montags bis freitags fährt die erste RB 59 schon um 5.18 Uhr von Traunstein nach Waging, samstags um 6.29 Uhr. Der letzte Zug nach Waging fährt täglich um 22.28 Uhr in Traunstein ab.



• Netz Donau-Isar (DB Regio)Bis zu 250 Sitzplätze mehr, kostenloses Wlan, besserer Mobilfunkdurchlässigkeit – das sollen 25 neue Elektrobetriebszüge auf der Line RE 3 (München-Passau) und RB 33 (München-Freising-Landshut) bieten. Ein zusätzlicher RE 3 fährt um 22.24 Uhr ab München und um 22.26 Uhr ab Passau. Die Frühverbindung der RB 33 (Regensburg-Landshut) ab 6.34 Uhr wird auf die Linie der RB 32 (Neufahrn-Landshut) verlegt.



• Netz Regensburg-Donautal (Agilis)



Der RE 50 (Regensburg-Nürnberg) wird nach Plattling verlängert und fährt im stündlichen Wechsel mit dem Flughafenexpress RE 22 (Nürnberg-München-Flughafen). Beim RB 51 verkehren nur noch in den Hauptverkehrszeiten einzelne Züge weiter nach Straubing oder Plattling.



• S-Bahn München



Der Westast der S 7 (München-Wolfratshausen) verkehrt nicht mehr auf der Stammstrecke, sondern endet am Hauptbahnhof im oberen Bereich bei den Zügen. Der bisherige Ostast der S 7 wird zur neuen Linie S 5 und verkehrt zwischen Kreuzstraße und Pasing. Montags bis freitags in der Hauptverkehrszeit übernimmt die S 5 die Taktverstärkerzüge der S 8 von/bis Germering-Unterpfaffenhofen bzw. Weßling.

− mgb