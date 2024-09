Neuer-Einsatz im Bayern-Tor in Bremen: „Es sieht gut aus“

Bei einer spektakulären Rettungsaktion gegen Zagreb hat sich Manuel Neuer verletzt. Gegen Bremen soll er wieder im Tor stehen. Für Trainer Kompany ist die Partie „keine Probe“ für Leverkusen.

Der Einsatz von Torwart Manuel Neuer im Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München beim SV Werder Bremen ist noch nicht gesichert. Trainer Vincent Kompany will eine endgültige Entscheidung für die Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) erst nach dem nicht-öffentlichen Abschlusstraining im Laufe des Freitags treffen.

„Das besprechen wir dann zusammen“, sagte Kompany zur gemeinsamen Entscheidung mit dem 38 Jahre alten Kapitän. „Manu hat sehr viel Erfahrung. Wir wollten gegen Zagreb kein Risiko eingehen. Aber es sieht gut aus, muss ich sagen.“

Neuer hatte sich am Dienstag beim 9:2 des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League gegen Dinamo Zagreb früh in Spiel bei einer Rettungsaktion mit dem Kopf weit vor seinem Tor verletzt. Zur Pause wurde er ausgewechselt, Sven Ulreich kam ins Tor. Kompany sprach auch am Freitag nochmals von „einer Vorsichtsmaßnahme“.

Neuer kündigte nach dem Zagreb-Spiel an, dass er von einem Einsatz in Bremen ausgehe. Die Blessur am Oberschenkel sei „nichts Gravierendes“, sondern eher „eine Kleinigkeit“. Am Donnerstag setzte er jedoch mit dem Teamtraining aus und arbeitete nur individuell.

Bremen kein Probelauf für Topspiel gegen Leverkusen

Eine Woche vor dem Topspiel gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen strebt Kompany mit seiner Mannschaft bei den ebenfalls noch ungeschlagenen Bremern den nächsten Sieg und die Behauptung der lange vermissten Tabellenführung an.

Allerdings sei die Partie im Weserstadion „keine Probe“ für Leverkusen. „Wichtig ist, offensiv wieder eine gute Leistung zu bringen“, sagte Kompany. Am Sonntag will er dann in München mit seinen Spielern beim traditionellen Oktoberfest-Besuch des FC Bayern im Bierzelt auf den Sieg anstoßen und „ein wenig in die bayerische Kultur“ eintauchen.

