Neuer Asphalt an der Sudelfeldstraße - teils voll gesperrt

Gefahrensituation Baustelle - An der Sudelfeldstraße wird gebaut. (Symbolbild) - Foto: Stefan Sauer/dpa

Der Sudelfeldpass ist ein beliebtes Ausflugsziel. In den kommenden Wochen ist wegen Bauarbeiten weniger Verkehr angesagt - nur wie lange die Arbeiten dauern, ist nicht sicher.

Ausflügler und Anwohner müssen im Herbst mit Einschränkungen auf der Sudelfeldstraße rechnen. Der Straßenbelag der auch bei Motorrad- und Rennradfahrern beliebten Bundesstraße ist zwischen Bayrischzell und der Einmündung zum Skigebiet in die Jahre gekommen und muss komplett saniert werden, wie das Rosenheimer Bauamt mitteilte.

Baubeginn ist am 9. September, am 18. Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Vom 16.9. bis 2.10. plant die Behörde eine Vollsperrung, im restlichen Zeitraum soll eine Spur mittels Ampelschaltung in beide Richtungen befahrbar sein. Da Asphaltierungsarbeiten stark witterungsabhängig seien, könne sich der Plan verschieben.

© dpa-infocom, dpa:240827-930-214459/1