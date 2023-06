Neue Woche in Bayern beginnt mit viel Sonne

Sonne - Die Sonne scheint am Himmel. - Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Die neue Woche in Bayern beginnt wieder mit reichlich Sonne und hohen Temperaturen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kühlt das Wetter zum Mittwoch dann ein wenig ab.

Der Montag beginnt demnach mit gutem Wetter, teilweise ganz wolkenlos. Am Untermain soll es bis zu 30 Grad geben, in den Tälern des Mittelgebirges ist es mit 22 Grad deutlich kühler. Der DWD sagt zudem mäßige bis starke Windböen aus Osten und Nordosten voraus. Auch in der Nacht bleibt der Himmel meist klar, die Temperaturen liegen zwischen 6 und 14 Grad.

Am Dienstag wird weiter reichlich Sonne erwartet, die Temperaturen dürften auf 21 Grad im Oberpfälzer Wald und 28 Grad westlich des Spessarts steigen. Es soll erneut mäßige Windböen geben. Die Nacht auf Mittwoch wird wohl teils wolkig, teils klar. Die Temperaturen erreichen zwischen 6 und 14 Grad.

Der Mittwoch beginnt voraussichtlich sonnig, dann sollen vermehrt Wolken aufziehen. Am Nachmittag kann es laut DWD an den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 Grad im Bayerwald und 26 Grad am unteren Main. In der Nacht auf Donnerstag werden bis zu 14 Grad am unteren Main und bis zu 8 Grad am Alpenrand erwartet.

