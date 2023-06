Neue Tora-Rolle für Israelische Kultusgemeinde in Bamberg

Die Israelische Kultusgemeinde (IKG) in Bamberg hat am Donnerstag feierlich eine neue Tora-Rolle in ihre Synagoge eingebracht. Es sei die fünfte Tora-Rolle der Gemeinde, sagte der Vorsitzende Martin Arieh Rudolph.

Die Rollen mit der heiligen Schrift werden von besonders ausgebildeten Schreibern (Sofer) handschriftlich angefertigt, die Bearbeitungszeit liegt häufig bei über einem Jahr. Jüdische Gemeinden mit einer größeren Zahl von Tora-Rollen genießen den Angaben Rudolphs zufolge ein höheres Ansehen.

Die neue Rolle wurde am Donnerstag im Beisein von Vertetern aus Politik, Kirche und Gesellschaft unter einem Baldachin in die Synagoge getragen und später in den Tora-Schrank der Synagoge eingehoben. Die jüdische Kultusgemeinde zählt derzeit nach Angaben ihres Vorsitzenden Rudolph knapp 600 Mitglieder.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-151887/2