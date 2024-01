Neue Pinakothek soll Ende 2029 wieder eröffnen

Neue Pinakothek - Die Neue Pinakothek in München. - Foto: Marc Müller/dpa

Die Neue Pinakothek in München soll Ende 2029 wiedereröffnet werden. Das sagte der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Bernhard Maaz, nach Angaben seiner Sprecherin am Dienstag in München. Nach derzeitigem Stand sei die Bauübergabe für das erste Quartal 2029 geplant. Ende des Jahres könne das Kunstmuseum neu starten - nach dann fast elfjähriger Schließung.

Seit Januar 2019 ist die Neue Pinakothek bereits für Besucher geschlossen, im Sommer 2021 begann die aufwendige Gesamtsanierung.

Doch auch ohne das Haus haben die Staatsgemäldesammlungen für das neue Jahr einiges geplant: Im Juni startet im Museum Brandhorst die Ausstellung „Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life“, die nach Angaben der Staatsgemäldesammlungen die „weltweit erste umfassende institutionelle Ausstellung“ ist, die sich den beiden Künstlern widmet.

Im Oktober zeigt die Pinakothek der Moderne die interdisziplinäre Ausstellung „Eccentric - Ästhetik der Freiheit“, die sich mit exzentrischen Künstlern wie Jonathan Meese auseinandersetzt.

In der Alten Pinakothek beginnt dann im November eine Ausstellung über die Malerin Rachel Ruysch (1664-1750), die es in ihrer männerdominierten Zeit tatsächlich schaffte, zur Star-Malerin zu werden.

