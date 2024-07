Neue Kommentarfunktion: Diskutieren Sie auf pnp.de über aktuelle Themen

Als lokale Tageszeitung wollen wir nicht nur ein Sprachrohr für die Region sein, sondern Ihnen, liebe Leser, auch eine Grundlage zur Meinungsbildung liefern. Mit unserer neuen Kommentarfunktion auf www.pnp.de können Sie ab sofort Ihre Meinung kundtun und auch mit anderen Nutzern über die Geschehnisse in Ihrer Heimat diskutieren.



Ein Sprechblasen-Symbol bei den Artikeln auf unserer Website signalisiert Ihnen, dass es Kommentare zu einem Bericht gibt. Wenn Sie einen Artikel öffnen und die Sprechblase anklicken, öffnet sich die Kommentarspalte. Nutzer, die sich mit ihrer E-Mail-Adresse auf unserer Website angemeldet haben, können bis zu drei Kommentare unter jedem Artikel lesen. Als Plus-Abonnent können Sie uneingeschränkt alle Kommentare lesen und auch selbst an den Diskussionen teilnehmen und eigene Beiträge verfassen. Das Plus-Abo können Sie derzeit für 0,99 Euro einen Monat lang testen und somit sowohl alle Plus-Artikel auf unserem Portal lesen als auch die neue Kommentarfunktion uneingeschränkt nutzen. Schließen Sie das Test-Abo unter abo.pnp.de ab.





Respektvoller Umgang und sachlicher Ton in den Kommentarspalten





In der Kommentarfunktion ist auch ein persönlicher Bereich enthalten. Dort können Sie beispielsweise alle Ihre bisher verfassten Kommentare einsehen, gemerkte Kommentare anderer Nutzer aufrufen oder Ihren Namen in der Kommentarspalte ändern.



In unseren Kommentarspalten legen wir großen Wert auf einen respektvollen Umgang und einen sachlichen Ton unter den Nutzern. Um dies zu gewährleisten, haben wir eine Netiquette mit unseren Diskussionsregeln veröffentlicht. Sie finden diese unter www.pnp.de/netiquette. Die Kommentare auf unserer Website werden auf Einhaltung dieser Regeln geprüft und moderiert.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Diskutieren und hoffen auf rege Teilnahme in unseren Kommentarspalten.