Neue im Bayern-Kader gegen Gladbach: Augsburg mit Debütant

Eine Woche vor dem Liga-Gipfel in Leverkusen muss der FC Bayern die Pflichtaufgabe zu Hause gegen Mönchengladbach lösen. Augsburg steht vor einer wegweisenden Auswärtsaufgabe.

Eine Woche vor dem Liga-Gipfel bei Bayer Leverkusen will der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr) im Kampf um die Tabellenspitze auf Kurs bleiben. Durch zwei Siege im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach und in der kommenden Woche in Leverkusen würde die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel wieder die Tabellenführung übernehmen. Es werde eine große Herausforderung gegen Gladbach, aber man wolle das Spiel unbedingt gewinnen, sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Freund ging nach einem Infekt davon aus, dass Trainer Thomas Tuchel am Samstag in der Allianz Arena an der Seitenlinie dabei sein kann. Zwei Debüts stehen beim deutschen Fußball-Rekordmeister an. Die Winter-Zugänge Sacha Boey von Galatasaray Istanbul und Bryan Zaragoza vom FC Granada freuen sich auf ihre ersten Einsätze.

Beim FC Augsburg hofft Neuzugang Pep Biel von Olympiakos Piräus beim Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Bochum auf seine ersten Minuten für den neuen Club. Eine Woche nach dem 2:3 gegen den FC Bayern will Augsburg wieder punkten. Das sei ein Big-Point-Spiel in Bochum, sagte Trainer Jess Thorup.

