Neue Hinweise zu tödlicher Unfallflucht in der Oberpfalz

Ein 24-Jähriger wird nachts in der Oberpfalz von einem Wagen erfasst und stirbt. Die Polizei sucht weiter nach dem unbekannten Unfallfahrer. Nun liegen neue Details über das Fahrzeug vor.

Die Polizei ermittelt weiter mit Hochdruck nach dem immer noch unbekannten Autofahrer, der einen 24-Jährigen im Landkreis Regensburg Anfang September tödlich verletzt hatte. Nun liegen neue Erkenntnisse über das Fahrzeug vor, wie die Ermittler mitteilten. Die Spurenlage weist demnach auf ein Auto hin - weitere Details etwa zur Bauart liegen laut Polizei bislang nicht vor.

Das Fahrzeug weise zudem wahrscheinlich „deutliche Beschädigungen“ am rechten Kotflügel, dem Stoßfänger, der Motorhaube und der Windschutzscheibe auf. Womöglich wurden laut Polizei auch die Beifahrertüre sowie der rechte Außenspiegel beschädigt. Durch den Zusammenstoß mit dem Verstorbenen hafteten an dem Tatfahrzeug wohl Gewebe und Blut, was aber wohl mittlerweile wieder entfernt sei.

Der 24-Jährige war auf der Staatsstraße 2146 zwischen Sünching und Riekofen zu Fuß unterwegs. Ein unbekanntes Auto erfasste den Mann. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei bat weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

