Neue Gesichter bei „Sturm der Liebe“

Wenn Katharina Scheuba gerade nicht vor der Kamera steht, arbeitet sie als Medizinerin. Was liegt da näher, als im TV eine Ärztin zu spielen? Einer von zwei Neugängen einer beliebten ARD-Telenovela.

In der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ gibt es neue Gesichter. Als „chaotisch-liebenswerter“ Charakter wird Schauspielerin Katharina Scheuba („The Dark Girl“) voraussichtlich Ende August in der Serie die Rolle der Maxi Neubach übernehmen. Das teilten die ARD und die Produktionsfirma Bavaria Fiction am Montag in München mit.

Die 1993 geborene Österreicherin über ihre Rolle: „Maxi ist meine erste durchgehende TV-Rolle, die wie ich im echten Leben Ärztin ist. Naja fast - ihr fehlt noch die Doktorarbeit“, sagte Scheuba. „Aber das ist eine tolle Spielgrundlage und hat mir die Figur von Anfang an sehr nahegebracht.“

„Endlich mal ein sympathischer Typ“

Auch Michael Baral („Constellation“) ist ein Neuzugang in der Serie und nach jetzigem Stand ab September dabei. Der Schauspieler, Jahrgang 1981, schlüpft in die Rolle von Luis Sommer. Dieser ambitionierte Koch ist in Bad Tölz auf der Suche nach geeigneten Mietobjekten, als ihn der Zufall ins fiktive Hotel Fürstenhof treibt.

„Endlich mal ein sympathischer Typ“, so Barals Fazit. Er habe meist „zwiespältige, manchmal durchtriebene Charaktere“ dargestellt, „aber ich habe noch selten einen so bodenständigen, rechtschaffenen Kerl spielen dürfen“.

„Sturm der Liebe“ läuft montags bis freitags um 15.10 Uhr im Ersten.

© dpa-infocom, dpa:240715-930-174342/1