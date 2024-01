Neue GDL-Streikrunde: DB erwartet Beeinträchtigungen

Die Deutsche Bahn erwartet für den angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL wieder starke Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs in Bayern. Der Notfahrplan werde nur ein sehr begrenztes Zugangebot im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr der DB sichern, teilte das Staatsunternehmen am Montag auf seiner Webseite mit. Die S-Bahn München appellierte an die Fahrgäste, während des GDL-Streiks von Reisen abzusehen, oder diese zu verschieben.

Im Tarifkonflikt mit der DB will die GDL den Bahnverkehr dieses Mal fast sechs Tage lahm legen. Der Warnstreik soll im Personenverkehr am frühen Mittwochmorgen beginnen und am Montagabend enden. Die Münchner S-Bahn geht davon aus, dass es erste Beeinträchtigungen ab Dienstagabend gibt.

Die DB hatte am Freitag ein neues Angebot vorgelegt, um die GDL wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Darin ist unter anderem auch eine Option zu einer Stunde weniger Arbeitszeit für Lokführer und Zugbegleiter ab dem 1. Januar 2026 enthalten. Eine Hauptforderung der GDL ist die Arbeitszeitreduzierung im Schichtdienst, von 38 auf 35 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausgleich.

© dpa-infocom, dpa:240122-99-703465/3