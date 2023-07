Neue Eigentümer führen Lach- und Schießgesellschaft fort

Die Insolvenz bedeutet nicht das Ende für die Münchner Lach- und Schießgesellschaft. Die Kabarettinstitution wird von neuen Eigentümern fortgeführt. Dabei hat auch ein Münchner Politikurgestein seine Finger im Spiel.

Knapp fünf Monate nach dem Insolvenzantrag ist die Münchner Lach- und Schießgesellschaft vorerst gerettet. Die beiden bisherigen Interimsgeschäftsführer, Christian Schultz und Ulrich Spandau, übernehmen die traditionsreiche Kabarettbühne, wie sie am Mittwoch zusammen mit Insolvenzverwalter Rolf G. Pohlmann erklärten. Als dritter Gesellschafter des neuen Unternehmens ist zudem der Münchner Alt-Oberbürgermeister Christian Ude im Boot. Geht beim geplanten Umbau alles gut, könnte der Spielbetrieb noch im laufenden Jahr wieder beginnen. Sicher ist das allerdings nicht.

Die neuen Gesellschafter wollen die Lach- und Schießgesellschaft sowohl von den Räumen her als auch künstlerisch neu aufstellen. Das eigene Ensemble - eine Besonderheit in der deutschen Kabarettlandschaft - bleibt aber bestehen, wie Schultz sagte. Es werde auch die Wiedereröffnung bestreiten. «Das ist gesetzt.» Insgesamt soll der Spielbetrieb aber breit aufgestellt werden: Von Matineen über Lesungen, Musik, Poetry-Slams bis zur Comedy - und natürlich auch weiterhin Kabarett.

Auch den Räumen steht ein Umbau bevor, denn die Lach- und Schießgesellschaft soll zum Tagescafé mit normalem Gastronomiebetrieb inklusive kleiner Außengastronomie am Straßenrand werden. Das bringt unter anderem eine Öffnung der Fenster und die Verlegung der Bühne mit sich. Für die Bewirtschaftung sei man mit einem Gastronomen in Verhandlungen, sagte Schultz. Wie bisher nur am Abend aufzusperren, sei kein tragfähiges Konzept. Gleichzeitig betonte er aber, dass das Haus «kein x-beliebiger Gastrobetrieb» werde. Oder wie Spandau sagte: «Wir werden die Lach- und Schießgesellschaft nicht gentrifizieren.» Stattdessen wolle man sie weiterentwickeln und zu einer «Humorschmiede» mit jungen Talenten machen.

Einiges ist dabei aber auch noch offen: «Wir müssen ausprobieren, was funktioniert, denn es muss sich rechnen», sagte Schultz. Zudem sei man im Moment noch «ziemlich stark mit dem Aufräumen und Neustarten beschäftigt». Man werde im Spielbetrieb klein anfangen.

Schultz ist Redakteur, Autor sowie Entwickler und Produzent von Fernseh- und Streaming-Formaten. Spandau ist selbstständiger Unternehmensberater und Interimsmanager. Beide waren auch im Förderverein Die Laden-Hüter aktiv, der sich nach der Insolvenz rund um Alt-OB Ude gegründet hatte, um die Lach- und Schießgesellschaft zu unterstützen.

Insolvenzverwalter Pohlmann betonte, er sei «sehr froh, dass es gelungen ist, der Lach- und Schießgesellschaft als einer Münchner Kulturinstitution eine zweite Chance zu eröffnen. Das gilt umso mehr, als die Suche nach Investoren und nach einem Zukunftskonzept alles andere als einfach war - ungeachtet der vielen öffentlich geäußerten Solidaritätsbekundungen».

Die Lach- und Schießgesellschaft hatte im Februar Antrag auf Insolvenz gestellt. Vorausgegangen war ein zähes Ringen um die Zukunft der Bühne durch die teilweise zerstrittenen früheren Gesellschafter, zu denen auch Kabarettist Bruno Jonas gehörte.

Das traditionsreiche Haus hatte 1956 unter anderem mit Dieter Hildebrandt, Klaus Havenstein, Hans Jürgen Diedrich, Ursula Herking und Regisseur Sammy Drechsel ihren Anfang genommen. Trotz mancher Krisen und Wechsel im Team wurde das Theater zur Legende. Vor allem Hildebrandt war mit seinen Auftritten stets Garant für ein volles Haus. Nach seinem Tod 2013 wurde es zunehmend schwierig, den kleinen Saal zu füllen.

