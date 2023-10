Neue alte Präsidenten bei Metall und Handwerk

Zwei prominente bayerische Wirtschaftsvertreter bleiben in Amt und Würden: Die Metallarbeitgeberverbände bayme und vbm haben ihren Präsidenten Wolfram Hatz für zwei weitere Jahre gewählt. Und dem Bayerischen Handwerkstag steht auch in den nächsten drei Jahren der bisherige Handwerkspräsident Franz Xaver Peteranderl vor. Das teilten die jeweiligen Verbände am Freitag in München mit. Peteranderl wurde bei der Mitgliederversammlung des Handwerkstags in Nürnberg wiedergewählt.

Beide Verbandspräsidenten sind mittelständische Familienunternehmer: Hatz ist Hauptgesellschafter der 1880 gegründeten Motorenfabrik Hatz GmbH & Co. KG in Ruhstorf an der Rott. Peteranderl ist Chef des Bauunternehmens F.X. Peteranderl aus Garching vor den Toren Münchens.

© dpa-infocom, dpa:231027-99-726411/2