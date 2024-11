Einen kapitalen Fang haben am Sonntag zwei Neuburger Fischer im Weicheringer See (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) gemacht. Eigentlich wollten Alexander Bischof und Wolfgang Schmid mit Naturködern auf Hechtfang gehen. Gegen elf Uhr zappelte dann plötzlich ein mächtiger Waller an Bischofs eigentlich viel zu kleinem Haken.